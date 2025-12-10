thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|MDAX-Performance im Fokus
|
10.12.2025 12:27:32
Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich leichter
Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,09 Prozent schwächer bei 29 701,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348,740 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,139 Prozent auf 29 687,76 Punkte an der Kurstafel, nach 29 729,05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 800,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 574,24 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,161 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 10.11.2025, mit 29 141,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 148,88 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Wert von 26 855,37 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 15,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Punkten.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 8,53 Prozent auf 21,62 EUR), Nordex (+ 5,69 Prozent auf 27,88 EUR), Gerresheimer (+ 2,30 Prozent auf 25,82 EUR), Sartorius vz (+ 2,17 Prozent auf 254,40 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,06 Prozent auf 327,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil RENK (-3,47 Prozent auf 55,57 EUR), HENSOLDT (-2,97 Prozent auf 71,85 EUR), PUMA SE (-1,95 Prozent auf 20,14 EUR), thyssenkrupp (-1,59 Prozent auf 8,80 EUR) und IONOS (-1,55 Prozent auf 25,45 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 3 825 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,824 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Die Aroundtown SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,84 Prozent an der Spitze im Index.
