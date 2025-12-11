RENK Aktie

EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.12.2025 / 17:35 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Klaus
Last name(s): Refle

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
RENK Group AG

b) LEI
894500H8CNSZ53EI6K63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000RENK730

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
46.2250 EUR 20,107.88 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
46.2250 EUR 20,107.8800 EUR

e) Date of the transaction
02/04/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Germany
Internet: https://www.renk.com



 
End of News EQS News Service




102376  11.12.2025 CET/CEST





