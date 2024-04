Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der TecDAX am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,91 Prozent auf 3 269,51 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 503,536 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 3 299,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 299,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 257,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 302,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 420,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der TecDAX bei 3 335,32 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 3 274,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,66 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 3,60 Prozent auf 32,56 EUR), ATOSS Software (+ 2,51 Prozent auf 245,50 EUR), MorphoSys (+ 0,07 Prozent auf 67,75 EUR), JENOPTIK (-0,08 Prozent auf 24,72 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,22 Prozent auf 45,90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-4,98 Prozent auf 9,16 EUR), AIXTRON SE (-4,60 Prozent auf 21,78 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,26 Prozent auf 27,86 EUR), CANCOM SE (-3,90 Prozent auf 29,08 EUR) und HENSOLDT (-3,83 Prozent auf 37,70 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 818 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 204,101 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 6,83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at