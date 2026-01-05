Nike Aktie
|55,01EUR
|1,11EUR
|2,06%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 62,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 64,57
|
Abst. Kursziel*:
-3,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 64,53
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,92%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
