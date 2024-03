Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Freitagshandels

Letztendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,53 Prozent auf 18 018,45 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,081 Prozent fester bei 18 312,78 Punkten in den Handel, nach 18 297,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 416,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 995,38 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 783,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 16 084,69 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 08.03.2023, einen Stand von 12 215,33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,91 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 416,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 3,57 Prozent auf 103,03 USD), JDcom (+ 3,17 Prozent auf 24,75 USD), Atlassian A (+ 2,88 Prozent auf 208,80 USD), Comcast (+ 2,01 Prozent auf 42,58 USD) und Gilead Sciences (+ 1,98 Prozent auf 75,12 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Marvell Technology (-11,36 Prozent auf 75,42 USD), Costco Wholesale (-7,64 Prozent auf 725,56 USD), Broadcom (-6,99 Prozent auf 1 308,72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,81 Prozent auf 110,34 USD) und NVIDIA (-5,55 Prozent auf 875,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 871 021 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,733 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

