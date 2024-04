Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,66 Prozent auf 15 760,72 Punkte nach unten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,486 Prozent auf 15 942,29 Punkte an der Kurstafel, nach 15 865,25 Punkten am Vortag.

Bei 15 957,03 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 654,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,17 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 973,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 855,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 17.04.2023, einen Wert von 12 157,72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,74 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Arundel (+ 19,87 Prozent auf 0,18 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 11,67 Prozent auf 0,07 USD), Cutera (+ 9,45 Prozent auf 2,20 USD), AmeriServ Financial (+ 7,82 Prozent auf 2,62 USD) und Schnitzer Steel Industries (+ 6,14 Prozent auf 18,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Ebix (-15,58 Prozent auf 0,65 USD), Nektar Therapeutics (-9,73 Prozent auf 1,35 USD), JB Hunt Transportation Services (-8,15 Prozent auf 168,07 USD), Forward Air (-7,34 Prozent auf 23,37 USD) und ASML (-7,33 Prozent auf 905,36 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 206 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,891 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 19,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at