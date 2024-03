Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 1 706,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 1 706,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 706,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 695,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 708,06 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,053 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 07.02.2024, einen Stand von 1 702,78 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 1 649,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, lag der ATX Prime noch bei 1 779,24 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,442 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 5,08 Prozent auf 15,50 EUR), FACC (+ 2,54 Prozent auf 6,05 EUR), Wienerberger (+ 1,32 Prozent auf 32,20 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,18 Prozent auf 21,35 EUR) und CA Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 30,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,82 Prozent auf 8,26 EUR), ZUMTOBEL (-2,03 Prozent auf 5,78 EUR), PORR (-1,45 Prozent auf 13,56 EUR), Polytec (-1,45 Prozent auf 3,40 EUR) und OMV (-1,21 Prozent auf 40,03 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 259 141 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 24,215 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at