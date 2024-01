Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 1 705,99 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,044 Prozent auf 1 713,70 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 703,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 713,81 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 1 692,82 Punkten bewertet. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 1 589,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 657,25 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,469 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 731,58 Punkten. Bei 1 693,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 1,52 Prozent auf 26,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,41 Prozent auf 6,49 EUR), Rosenbauer (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR), UBM Development (+ 0,45 Prozent auf 22,40 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-1,27 Prozent auf 31,00 EUR), BAWAG (-1,12 Prozent auf 45,72 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 53,95 EUR), Raiffeisen (-1,00 Prozent auf 19,79 EUR) und Verbund (-0,98 Prozent auf 80,65 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 36 431 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at