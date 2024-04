Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start schwächer

Der ATX verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 3 538,84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114,073 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,043 Prozent stärker bei 3 549,80 Punkten, nach 3 548,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 537,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 557,72 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der ATX bei 3 535,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, stand der ATX noch bei 3 446,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der ATX-Kurs 3 258,65 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,88 Prozent auf 115,00 EUR), Verbund (+ 0,86 Prozent auf 70,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,35 EUR), voestalpine (+ 0,32 Prozent auf 25,38 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,29 Prozent auf 20,42 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil BAWAG (-3,39 Prozent auf 55,55 EUR), Raiffeisen (-1,42 Prozent auf 17,99 EUR), Wienerberger (-0,54 Prozent auf 33,00 EUR), Andritz (-0,39 Prozent auf 51,05 EUR) und Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 29,10 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die BAWAG-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 666 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,267 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at