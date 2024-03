Schwacher Handel: SDAX fällt letztendlich

So performte der SDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,61 Prozent auf 13 873,11 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 115,374 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,025 Prozent auf 13 954,25 Punkte an der Kurstafel, nach 13 957,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 873,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 954,25 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, stand der SDAX bei 13 825,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SDAX mit 13 167,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der SDAX auf 13 537,66 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,376 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,50 Prozent auf 6,75 EUR), Grand City Properties (+ 3,03 Prozent auf 9,19 EUR), Hypoport SE (+ 2,94 Prozent auf 196,20 EUR), GRENKE (+ 2,25 Prozent auf 22,70 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1,60 Prozent auf 38,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-7,93 Prozent auf 38,30 EUR), Nagarro SE (-7,57 Prozent auf 75,70 EUR), GFT SE (-7,21 Prozent auf 27,28 EUR), IONOS (-5,20 Prozent auf 20,05 EUR) und PVA TePla (-4,07 Prozent auf 22,62 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 224 491 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15,160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Mit 7,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at