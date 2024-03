Schwacher Handel: SDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag fällt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,82 Prozent auf 14 292,59 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 117,157 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent fester bei 14 431,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 410,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 441,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 243,99 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, stand der SDAX bei 13 768,71 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 13 927,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 658,57 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,41 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 441,67 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 6,26 Prozent auf 28,18 EUR), Mutares (+ 4,26 Prozent auf 36,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,05 Prozent auf 21,33 EUR), KSB SE (+ 2,97 Prozent auf 624,00 EUR) und Varta (+ 2,76 Prozent auf 14,73 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Energiekontor (-8,58 Prozent auf 65,00 EUR), STRATEC SE (-8,25 Prozent auf 38,90 EUR), Kontron (-6,59 Prozent auf 20,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,84 Prozent auf 36,35 EUR) und adesso SE (-4,42 Prozent auf 108,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 330 028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 17,280 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at