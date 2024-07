Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der SMI notiert am Donnerstag im negativen Bereich.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,98 Prozent leichter bei 12 083,80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,427 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,485 Prozent leichter bei 12 143,97 Punkten in den Handel, nach 12 203,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 026,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 138,78 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 1,09 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 086,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der SMI mit 11 260,61 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 231,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 7,42 Prozent auf 561,40 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 277,10 CHF), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 96,91 CHF), Alcon (+ 0,27 Prozent auf 81,34 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 533,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-4,68 Prozent auf 89,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,29 Prozent auf 46,78 CHF), Partners Group (-2,77 Prozent auf 1 174,50 CHF), Sika (-2,25 Prozent auf 256,10 CHF) und Richemont (-1,84 Prozent auf 130,95 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 731 881 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 253,295 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at