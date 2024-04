Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Abgaben

Der LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag im Minus.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,20 Prozent im Minus bei 18 299,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 572,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 273,50 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17 729,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Stand von 16 744,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Wert von 15 665,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 1,77 Prozent auf 75,82 EUR), BASF (+ 1,49 Prozent auf 53,72 EUR), Rheinmetall (+ 0,69 Prozent auf 524,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 17,11 EUR) und Commerzbank (-0,04 Prozent auf 12,73 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,72 Prozent auf 26,38 EUR), Zalando (-3,40 Prozent auf 25,59 EUR), Sartorius vz (-3,23 Prozent auf 356,70 EUR), Merck (-2,78 Prozent auf 159,05 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 30,70 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 928 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,637 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

