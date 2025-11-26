Henkel vz. Aktie
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,37 Prozent fester bei 23 552,62 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,008 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,514 Prozent auf 23 585,26 Punkte an der Kurstafel, nach 23 464,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 536,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 591,58 Punkten.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der DAX auf 24 152,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der DAX 19 295,98 Punkte auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 17,62 Prozent zu Buche. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Punkten.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 502,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 109,30 EUR), Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 33,26 EUR), Zalando (+ 1,83 Prozent auf 22,83 EUR) und Bayer (+ 1,18 Prozent auf 31,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Henkel vz (-0,97 Prozent auf 69,30 EUR), Deutsche Börse (-0,81 Prozent auf 219,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 96,42 EUR), Porsche Automobil (-0,65 Prozent auf 36,44 EUR) und Heidelberg Materials (-0,63 Prozent auf 220,20 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 175 700 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,257 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
DAX-Fundamentaldaten im Blick
2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
