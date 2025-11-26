Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
26.11.2025 07:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)