DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 109,15 EUR wert. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,162 Henkel vz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 641,14 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 25.11.2025 auf 69,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,89 Prozent.

Der Börsenwert von Henkel vz belief sich zuletzt auf 27,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at