Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,44 Prozent auf 17 882,66 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,112 Prozent schwächer bei 17 942,28 Punkten in den Montagshandel, nach 17 962,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 041,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 17 859,66 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16 832,92 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 529,12 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 12 304,92 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,09 Prozent zu Buche. 18 041,45 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 9,38 Prozent auf 165,98 USD), Enphase Energy (+ 5,25 Prozent auf 128,90 USD), Airbnb (+ 4,20 Prozent auf 153,80 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,32 Prozent auf 9,96 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,21 Prozent auf 131,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-2,81 Prozent auf 188,13 USD), Constellation Energy (-2,77 Prozent auf 128,51 USD), Adobe (-2,45 Prozent auf 611,84 USD), CrowdStrike (-2,44 Prozent auf 321,29 USD) und Electronic Arts (-2,18 Prozent auf 137,55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 655 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,892 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at