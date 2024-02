Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben

Der ATX Prime gibt am fünften Tag der Woche nach.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent leichter bei 1 693,18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 1 698,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 698,25 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 700,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 687,30 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,06 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 721,97 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 09.11.2023, einen Stand von 1 607,76 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Stand von 1 744,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,22 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 3,40 Prozent auf 24,30 EUR), FACC (+ 2,30 Prozent auf 5,77 EUR), Polytec (+ 1,80 Prozent auf 3,67 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,24 Prozent auf 39,12 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Verbund (-5,78 Prozent auf 65,15 EUR), Lenzing (-3,54 Prozent auf 28,60 EUR), ZUMTOBEL (-2,41 Prozent auf 6,07 EUR), Semperit (-1,62 Prozent auf 13,36 EUR) und Österreichische Post (-1,45 Prozent auf 30,55 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die EVN-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 291 835 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 24,545 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist mit 2,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

