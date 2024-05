Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Am Mittwoch sank der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,36 Prozent auf 1 819,38 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,004 Prozent auf 1 825,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 809,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 826,96 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,21 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 799,84 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Wert von 1 698,25 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 1 644,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,15 Prozent. Bei 1 826,96 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 9,98 Prozent auf 34,15 EUR), Österreichische Post (+ 5,35 Prozent auf 31,50 EUR), Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 30,40 EUR), Semperit (+ 2,10 Prozent auf 11,68 EUR) und Frequentis (+ 1,89 Prozent auf 27,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-3,72 Prozent auf 4,14 EUR), Addiko Bank (-3,41 Prozent auf 17,00 EUR), voestalpine (-3,36 Prozent auf 24,70 EUR), Verbund (-3,15 Prozent auf 69,25 EUR) und DO (-1,79 Prozent auf 143,00 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 784 279 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,091 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

