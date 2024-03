Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt zum Start zurück

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 11 482,94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,271 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,035 Prozent schwächer bei 11 489,88 Punkten in den Montagshandel, nach 11 493,92 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 475,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 489,88 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 239,68 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 04.12.2023, bei 10 952,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der SMI einen Stand von 11 190,09 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,80 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 529,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 506,20 CHF), Logitech (+ 0,39 Prozent auf 78,16 CHF), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 90,47 CHF), Holcim (+ 0,22 Prozent auf 73,66 CHF) und Roche (+ 0,21 Prozent auf 233,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,25 Prozent auf 251,50 CHF), Sika (-0,54 Prozent auf 256,90 CHF), Richemont (-0,45 Prozent auf 142,50 CHF), Sonova (-0,43 Prozent auf 275,30 CHF) und Zurich Insurance (-0,39 Prozent auf 465,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 472 827 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 253,313 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

