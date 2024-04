Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone

Letztendlich legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 11 495,21 Punkten ab. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,243 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,459 Prozent auf 11 558,89 Punkte an der Kurstafel, nach 11 506,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 404,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 559,63 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,057 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 647,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, lag der SMI noch bei 11 255,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, betrug der SMI-Kurs 11 230,07 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,91 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 1,36 Prozent auf 4 031,00 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 224,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 42,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,91 Prozent auf 475,10 CHF) und Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 1 272,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil UBS (-2,73 Prozent auf 27,07 CHF), Geberit (-2,04 Prozent auf 507,80 CHF), Lonza (-1,76 Prozent auf 535,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,78 Prozent auf 252,80 CHF) und Sonova (-0,70 Prozent auf 256,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 668 523 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,881 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

