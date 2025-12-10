Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
10.12.2025 16:10:50
Schweizer Coca-Cola-Chefs: «Globale Ikone, lokale Partnerschaft seit 1936»
Von Brüttisellen bis zu den Festivals in den Bergen: In diesem Interview mit finews.ch sprechen die beiden Coca-Cola-Chefs Jürg Burkhalter und Fabio Cella über 90 Jahre Verankerung in der Schweiz, Konsumtrends, Innovationen mit PET-Recycling und künftige Investitionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
