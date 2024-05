SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent stärker bei 14 470,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 117,327 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 14 450,75 Punkte an der Kurstafel, nach 14 431,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 435,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 506,31 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, stand der SDAX bei 14 305,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wies der SDAX 13 948,47 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, notierte der SDAX bei 13 806,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PATRIZIA SE (+ 4,10 Prozent auf 8,89 EUR), AUTO1 (+ 4,04 Prozent auf 5,05 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,69 Prozent auf 45,85 EUR), PVA TePla (+ 2,63 Prozent auf 19,54 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,50 Prozent auf 39,32 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SCHOTT Pharma (-2,53 Prozent auf 37,00 EUR), KWS SAAT SE (-2,00 Prozent auf 53,80 EUR), Kontron (-1,60 Prozent auf 19,01 EUR), Ceconomy St (-1,56 Prozent auf 2,14 EUR) und STO SE (-1,56 Prozent auf 164,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 264 117 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,250 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at