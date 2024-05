SDAX-Wert STRATEC SE-Aktie: Weniger Dividende für STRATEC SE-Aktionäre

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die STRATEC SE-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert STRATEC SE am 17.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,55 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die STRATEC SE-Dividende im Vorjahresvergleich um 43,30 Prozent herabgesetzt.

STRATEC SE-Ausschüttungsrendite

Der STRATEC SE-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 43,35 EUR aus dem XETRA-Handel. Der STRATEC SE-Anteilsschein wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem STRATEC SE-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die STRATEC SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des STRATEC SE-Wertpapiers 1,21 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,20 Prozent betrug.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der STRATEC SE-Aktienkurs via XETRA um 62,76 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -60,09 Prozent noch immer stärker zugenommen als der STRATEC SE-Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Drägerwerk, Fresenius Medical Care (FMC) St) schneidet STRATEC SE im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite verliert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Drägerwerk rangiert in der Peergroup vor STRATEC SE mit einer Dividendenausschüttung von 1,80 EUR und einer Dividendenrendite von 1,80 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie STRATEC SE

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,81 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach auf 1,88 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel STRATEC SE

STRATEC SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 526,958 Mio. EUR. STRATEC SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,37 auf. Im Jahr 2023 erzielte STRATEC SE einen Umsatz von 261,910 Mio.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1,07 EUR.

Redaktion finanzen.at