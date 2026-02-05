Shell Aktie

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

Ergebnisanstieg 05.02.2026 16:33:38

Shell-Aktie fällt: Gesunkene Ölpreise belasten das Schlussquartal

Shell-Aktie fällt: Gesunkene Ölpreise belasten das Schlussquartal

Die gesunkenen Ölpreise haben beim Öl- und Gasmulti Shell für ein schwaches Schlussquartal 2025 gesorgt.

Für das Gesamtjahr konnte die Briten unter dem Strich aber einen Ergebnisanstieg ausweisen. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn kletterte um elf Prozent auf gut 17,8 Milliarden US-Dollar (15,1 Mrd Eur), wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. Die Aktie gab im frühen Handel aber um mehr als zwei Prozent nach.

Das letzte Jahresviertel war dabei allerdings noch schlechter ausgefallen als von Analysten erwartet. Überschattet wurden die drei Monate von dem deutlich niedrigen Ölpreis.

Shell hatte bereits im Januar mitgeteilt, dass die Ergebnisse aus dem Ölgeschäft trotz einer höheren Fördermenge klar sinken dürften. Aber auch das Gas- und Chemiegeschäft schwächelte.

Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um elf Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar, im Vergleich zum vorangegangenen dritten Jahresviertel fiel der Gewinnrückgang noch weitaus drastischer aus.

Auch die Ölbranche hat derzeit mit den geopolitischen Spannungen zu kämpfen, die die Preise stark beeinflussen. Trotz der zuletzt schwächeren Entwicklung will Shell den Angaben zufolge an seinem Aktienrückkaufprogramm für das Quartal in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar festhalten, hieß es weiter.

In London gibt die Shell-Aktie zeitweise 2,65 Prozent auf 27,91 Pfund ab.

/tav/err/mis

LONDON (dpa-AFX)

06.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell Neutral UBS AG
05.02.26 Shell Kaufen DZ BANK
05.02.26 Shell Neutral UBS AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 31,86 0,35%

Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

