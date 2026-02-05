Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Ergebnisanstieg
|
05.02.2026 16:33:38
Shell-Aktie fällt: Gesunkene Ölpreise belasten das Schlussquartal
Das letzte Jahresviertel war dabei allerdings noch schlechter ausgefallen als von Analysten erwartet. Überschattet wurden die drei Monate von dem deutlich niedrigen Ölpreis.
Shell hatte bereits im Januar mitgeteilt, dass die Ergebnisse aus dem Ölgeschäft trotz einer höheren Fördermenge klar sinken dürften. Aber auch das Gas- und Chemiegeschäft schwächelte.
Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um elf Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar, im Vergleich zum vorangegangenen dritten Jahresviertel fiel der Gewinnrückgang noch weitaus drastischer aus.
Auch die Ölbranche hat derzeit mit den geopolitischen Spannungen zu kämpfen, die die Preise stark beeinflussen. Trotz der zuletzt schwächeren Entwicklung will Shell den Angaben zufolge an seinem Aktienrückkaufprogramm für das Quartal in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar festhalten, hieß es weiter.
In London gibt die Shell-Aktie zeitweise 2,65 Prozent auf 27,91 Pfund ab.
/tav/err/mis
LONDON (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,86
|0,35%
