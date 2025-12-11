Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
11.12.2025 01:20:34
Shell facing first UK legal claim over climate impacts of fossil fuels
Survivors of a deadly typhoon in the Philippines have filed a claim against the UK's largest oil company.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
