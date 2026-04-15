Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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15.04.2026 13:15:00
Should You Buy Ferrari While It's Below $400?
No investor likes to navigate a volatile market environment. However, this is the time to be aggressive. There could be lucrative opportunities, which might not have been attractive previously, that are worth a closer look.Ferrari (NYSE: RACE) is one such business that should be on your radar. This luxury stock, up 759% in the past decade (as of April 13), trades 31% off its peak today. And it's well below $400 per share.Is it time to buy Ferrari?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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