NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.11.2025 06:00:00
Should You Buy or Sell Nvidia Stock?
Over the last few years, semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA) has emerged as the default company by which all things related to artificial intelligence (AI) are measured. Since ChatGPT made its public debut almost exactly three years ago, shares of the chip behemoth have gained a staggering 1,400%.As of the closing bell on Oct. 28, Nvidia sported a market capitalization of $4.9 trillion -- handily making it the most valuable company in the world.Given Nvidia's already massive gains, some may be skeptical that investing during all-time highs is a wise decision. Let's unpack what catalysts Nvidia has on the horizon -- both over the short- and-long-term -- to assess whether the stock remains a no-brainer or if the company's seemingly unstoppable run is due for a breather.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.