Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 05:02:00

Should You Buy Tesla While It's Below $500?

Tesla (NASDAQ: TSLA) might be one of the more difficult stocks to own comfortably due to the amount of volatility there has been in its share price, but it has been a huge winner for some investors over the years. Its successful phases have made it into one of the world's most valuable companies, with a market cap of close to $1.5 trillion. The electric vehicle (EV) maker's stock is up by around 105% in the past five years, and it's within reach of the all-time high it touched last December. Should investors buy Tesla while it's below $500?Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten