Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
10.12.2025 05:02:00
Should You Buy Tesla While It's Below $500?
Tesla (NASDAQ: TSLA) might be one of the more difficult stocks to own comfortably due to the amount of volatility there has been in its share price, but it has been a huge winner for some investors over the years. Its successful phases have made it into one of the world's most valuable companies, with a market cap of close to $1.5 trillion. The electric vehicle (EV) maker's stock is up by around 105% in the past five years, and it's within reach of the all-time high it touched last December. Should investors buy Tesla while it's below $500?Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
06:24
|IPO/Kreise: Musks SpaceX will mehr als 30 Milliarden an der Börse einnehmen (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Tesla macht beim autonomen Fahren in Europa Druck - FSD-Tests erweitert (finanzen.at)
|
08.12.25
|SpaceX-IPO im Gespräch: Bewertung laut Bericht bei 800 Milliarden Dollar (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie fällt: Morgan Stanley ändert Bewertung - keine Kaufempfehlung mehr (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.12.25
|Aktie im Fokus: Tesla macht Fortschritte - Neue Ride-Hailing-Genehmigung stärkt Robotaxi-Strategie (finanzen.at)