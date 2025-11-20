Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.11.2025 13:40:00
Should You Invest $1,000 in Netflix (NFLX) Right Now?
Netflix (NASDAQ: NFLX) is a category-defining enterprise that has come to lead its industry. And today, the streaming giant is one of the top choices that households have when consuming video content. Shares have done well recently, soaring 277% in the past three years (as of Nov. 18).But this dominant streaming stock trades 16% below its peak. Should you invest $1,000 in Netflix right now? Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
