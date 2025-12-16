Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
16.12.2025 10:59:00
Sicherheitslücken: HPE-ProLiant-Server mit Intel QuickAssist sind verwundbar
Sicherheitspatches schließen mehrere Lücken in HPE ProLiant. Server sind aber nur unter bestimmten Bedinungen angreifbar. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Intel verliert vor EU-Gericht - Strafe gekürzt - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|EU-Gericht reduziert Strafe gegen Intel um 140 Millionen Euro (Dow Jones)
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|Intel Corp.
|32,32
|0,91%
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.