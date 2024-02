SIX-Handel SLI am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 1 794,31 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 1 802,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 799,75 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 794,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 806,34 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,406 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 09.01.2024, bei 1 775,48 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 09.11.2023, den Wert von 1 678,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 772,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 15,36 Prozent auf 2,25 CHF), Alcon (+ 2,27 Prozent auf 67,54 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 138,10 CHF), Sonova (+ 1,53 Prozent auf 284,50 CHF) und Julius Bär (+ 1,25 Prozent auf 46,97 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-2,63 Prozent auf 11 120,00 CHF), Nestlé (-2,61 Prozent auf 95,77 CHF), SGS SA (-1,49 Prozent auf 81,90 CHF), Givaudan (-1,43 Prozent auf 3 593,00 CHF) und Holcim (-1,25 Prozent auf 64,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 14 809 416 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 273,821 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

