SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Freitagshandels

Mit dem SLI ging es am fünften Tag der Woche abwärts.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent leichter bei 1 763,05 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,617 Prozent auf 1 777,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 766,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 777,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 758,23 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,603 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SLI 1 783,11 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 638,96 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.01.2023, den Stand von 1 742,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,026 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ams (+ 3,27 Prozent auf 1,99 CHF), Temenos (+ 2,61 Prozent auf 83,38 CHF), Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 434,20 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 511,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 97,76 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,66 Prozent auf 35,28 CHF), Sandoz (-2,98 Prozent auf 28,02 CHF), Kühne + Nagel International (-2,21 Prozent auf 287,00 CHF), UBS (-1,96 Prozent auf 24,98 CHF) und Sonova (-1,04 Prozent auf 275,50 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 8 705 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 269,031 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

