SIX-Handel SLI nachmittags mit Abgaben

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 2 223,42 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,631 Prozent auf 2 213,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 227,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 210,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 225,88 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 144,98 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 23.03.2026, mit 1 974,59 Punkten bewertet. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 1 936,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,37 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 3,57 Prozent auf 9 420,00 CHF), Lonza (+ 3,16 Prozent auf 516,20 CHF), Novartis (+ 2,18 Prozent auf 122,90 CHF), Alcon (+ 1,97 Prozent auf 53,82 CHF) und Roche (+ 1,51 Prozent auf 323,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-6,34 Prozent auf 662,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,39 Prozent auf 85,56 CHF), Logitech (-2,70 Prozent auf 84,18 CHF), Amrize (-2,44 Prozent auf 42,85 CHF) und Holcim (-2,09 Prozent auf 74,84 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 500 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 275,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at