SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Mittag fester

Der SLI gewinnt am Dienstagmittag an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent höher bei 1 913,70 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 1 911,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 908,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 909,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 916,09 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 26.02.2024, den Wert von 1 863,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SLI mit 1 780,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 1 680,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,52 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,49 Prozent auf 142,00 CHF), Swisscom (+ 1,45 Prozent auf 545,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 247,60 CHF), Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 294,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 42,23 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-1,88 Prozent auf 1,07 CHF), Lindt (-1,29 Prozent auf 10 750,00 CHF), Sandoz (-0,74 Prozent auf 26,79 CHF), SGS SA (-0,73 Prozent auf 86,68 CHF) und Holcim (-0,57 Prozent auf 80,34 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 710 479 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 252,821 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Life-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

