SMI-Handel aktuell: SMI fällt zum Start

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,14 Prozent leichter bei 11 412,28 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,285 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 11 435,15 Punkte an der Kurstafel, nach 11 428,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 404,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 455,10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,992 Prozent. Vor einem Monat, am 22.01.2024, wurde der SMI auf 11 275,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, wurde der SMI mit 10 832,39 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der SMI einen Wert von 11 300,29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,17 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 477,47 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 2,26 Prozent auf 457,20 CHF), Alcon (+ 2,08 Prozent auf 70,54 CHF), Swiss Re (+ 2,06 Prozent auf 104,00 CHF), Logitech (+ 1,73 Prozent auf 77,74 CHF) und Sonova (+ 1,26 Prozent auf 289,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Nestlé (-4,80 Prozent auf 94,36 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 258,00 CHF), Swisscom (+ 0,04 Prozent auf 517,60 CHF), Roche (+ 0,11 Prozent auf 231,10 CHF) und Geberit (+ 0,31 Prozent auf 516,40 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 776 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 274,216 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

