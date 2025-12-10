SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nestlé-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nestlé-Aktie bei 109,24 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Nestlé-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,542 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 77,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 135,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nestlé eine Börsenbewertung in Höhe von 198,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at