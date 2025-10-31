Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 31.10.2025 10:04:19

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Roche-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 267,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Roche-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,733 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 261,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 976,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 208,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten