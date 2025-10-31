SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Roche-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 267,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Roche-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,733 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 261,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 976,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 208,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at