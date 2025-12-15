UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Performance unter der Lupe
|
15.12.2025 10:04:02
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren
Das UBS-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die UBS-Aktie an diesem Tag bei 12,58 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,952 UBS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 273,00 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 12.12.2025 auf 34,33 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 173,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 107,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
Analysen zu UBSmehr Analysen
|09:58
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
