Performance unter der Lupe 15.12.2025 10:04:02

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UBS-Aktien gewesen.

Das UBS-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die UBS-Aktie an diesem Tag bei 12,58 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,952 UBS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 273,00 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 12.12.2025 auf 34,33 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 173,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 107,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

Analysen zu UBS

09:58 UBS Buy Deutsche Bank AG
06:33 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

UBS

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

