SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,01 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 588,062 UBS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des UBS-Papiers auf 32,57 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 153,19 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,53 Prozent angewachsen.

Am Markt war UBS jüngst 101,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at