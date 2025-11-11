Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
11.11.2025 16:24:31
SoftBank’s US$5.8 billion Nvidia stake sale stirs fresh AI bubble fears
The Japanese tech investor needs the proceeds for initiatives including the US$500 billion Stargate project to expand US data-centre capacityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
09:23
|SoftBank shares slide after Nvidia stake sale (Financial Times)
|
06:00
|SoftBank divesting from Nvidia could be good, actually (Financial Times)
|
06:00
|SoftBank divesting from Nvidia could be good, actually (Financial Times)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|SoftBank trennt sich von NVIDIA-Anteilen - KI-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 657,00
|-0,19%
|NVIDIA Corp.
|169,16
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.