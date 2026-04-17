Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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17.04.2026 20:41:09
Software Stocks Finish Week Hot: Salesforce Jumps, IGV Soars Double Digits
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