Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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08.09.2026 12:50:00
Sony Xperia 1 VIII erhält Android 17 mit Desktop-Modus
Sony hat das Update auf Android 17 für einige seiner Smartphone-Modelle angekündigt. Zuerst ist das Xperia 1 VIII an der Reihe. Es wird bereits verteilt.
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