Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
11.12.2025 11:53:00
SpaceX-Börsengang: Elon Musk strebt Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar an
SpaceX plant einen Börsengang für die zweite Jahreshälfte 2026. Dabei will das Raumfahrtunternehmen ein Rekordergebnis erzielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
10.12.25
|SpaceX bereitet offenbar gigantischen Börsengang vor (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Elon Musk: SpaceX will mehr als 30 Milliarden an der Börse einnehmen (Spiegel Online)
|
09.12.25
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Tesla macht beim autonomen Fahren in Europa Druck - FSD-Tests erweitert (finanzen.at)
|
08.12.25
|SpaceX-IPO im Gespräch: Bewertung laut Bericht bei 800 Milliarden Dollar (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie fällt: Morgan Stanley ändert Bewertung - keine Kaufempfehlung mehr (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Teslamehr Analysen
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|380,30
|-2,45%
