Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
29.10.2025 17:39:14
SpaceX completes 11th Starship test flight
This is the last flight before SpaceX begins test-launching an upgraded version of the rocket better suited for longer space missions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
30.10.25
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
28.10.25
|Elon’s antics may have cost Tesla more than a million vehicle sales (Financial Times)
28.10.25