NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Philippe Houchois sprach am Mittwochabend nach US-Zeit von der interessantesten Analystenkonferenz des Unternehmens seit vielen Quartalen. Die Margen im Kerngeschäft mit Elektroautos sowie die Barmittelentwicklung lägen ordentlich über den Erwartungen. Den Ausblick habe Tesla zwar vage gehalten, aber für 2026 beeindruckende Investitionen von 20 Milliarden Dollar angekündigt. Allerdings dürften viele zeitliche Zielmarken für Produkte verfehlt werden, was das Vertrauen in die Ergebnisentwicklung weiter zu unterminieren drohe. Generell könnte die Finanzierung trotz Barmittelbeständen des Unternehmens von 44 Milliarden Dollar ein Thema werden./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



