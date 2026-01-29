Tesla Aktie
|369,70EUR
|7,15EUR
|1,97%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Philippe Houchois sprach am Mittwochabend nach US-Zeit von der interessantesten Analystenkonferenz des Unternehmens seit vielen Quartalen. Die Margen im Kerngeschäft mit Elektroautos sowie die Barmittelentwicklung lägen ordentlich über den Erwartungen. Den Ausblick habe Tesla zwar vage gehalten, aber für 2026 beeindruckende Investitionen von 20 Milliarden Dollar angekündigt. Allerdings dürften viele zeitliche Zielmarken für Produkte verfehlt werden, was das Vertrauen in die Ergebnisentwicklung weiter zu unterminieren drohe. Generell könnte die Finanzierung trotz Barmittelbeständen des Unternehmens von 44 Milliarden Dollar ein Thema werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 431,46
|
Abst. Kursziel*:
-30,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 431,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30,47%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|369,20
|1,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.