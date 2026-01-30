Tesla Aktie
|366,85EUR
|18,70EUR
|5,37%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Vorstoß des Elektroautobauers im Geschäft mit Robotern habe seinen Preis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte eine ungenaue Prognose bezüglich der Investitionen im neuen Jahr, aber in jedem Fall brauche es mehr finanzielle Mittel als der Barmittelzufluss von Tesla abdecke./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 427,27
|
Abst. Kursziel*:
-15,74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 438,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,93%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
15:39
|Tesla-Aktie gewinnt: Gerüchte über SpaceX-Bündnis mit Tesla und xAI im Fokus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch: E-Autobauer überrascht positiv beim Gewinn im Schlussquartal (finanzen.at)
|
29.01.26
|ROUNDUP 2: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Tesla lurches into the Musk robotics era (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|FirstFT: Tesla accelerates AI pivot (Financial Times)
|
29.01.26
|ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um (dpa-AFX)