LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Angesichts der Fusion des Weltraumunternehmens SpaceX und der KI-Plattform xAI beschäftigte sich Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Varianten für künftige Kombinationen der Elon-Musk-Unternehmen. Ein Börsengang nach der Fusion wäre negativ für den Status von Tesla, glaubt er. Eine Fusion mit dem Elektroautobauer sei zwar keine sofortige Option, aber ein möglicher Schritt, um eine "Elon Inc" zu formen./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT



