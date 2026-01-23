LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla anlässlich des Marktstarts der Robotaxis in Austin (Texas) ohne Sicherheitsüberwachung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel auf 360 US-Dollar belassen. Die Skalierung bleibe die zentrale Frage für Robotaxis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht Potenzial für höhere Absatzmengen durch vollautonome Betriebsabläufe./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:52 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.