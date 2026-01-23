Tesla Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla anlässlich des Marktstarts der Robotaxis in Austin (Texas) ohne Sicherheitsüberwachung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel auf 360 US-Dollar belassen. Die Skalierung bleibe die zentrale Frage für Robotaxis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht Potenzial für höhere Absatzmengen durch vollautonome Betriebsabläufe./rob/edh/gl
