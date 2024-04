Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,61 Prozent fester bei 4 948,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,251 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 4 921,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 918,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 954,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 921,04 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 5 031,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 480,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 408,59 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,64 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,17 Prozent auf 27,16 EUR), Siemens (+ 1,49 Prozent auf 175,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,38 Prozent auf 38,87 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,37 Prozent auf 21,45 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,32 Prozent auf 3,42 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-5,64 Prozent auf 22,81 EUR), UniCredit (-3,63 Prozent auf 33,99 EUR), SAP SE (-0,75 Prozent auf 164,56 EUR), Eni (+ 0,10 Prozent auf 15,27 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,12 Prozent auf 121,35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 448 178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 397,397 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

